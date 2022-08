Homem é preso com drogas em carro na BR-101 com destino a Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Homem é preso com drogas em carro na BR-101 com destino a Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/08/2022 17:51

Um homem foi preso quando transportava drogas escondidas em um automóvel na madrugada desta segunda-feira (29) na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura de São Gonçalo. O destino final dos entorpecentes era Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 17 quilos do material ilícito estava escondido no para-choque e no tanque de combustível do carro.

Os agentes desconfiaram de que havia drogas no veículo por conta do cheiro forte que sentiram durante uma abordagem. Ao realizarem as buscas, os policiais arrecadaram 1.6 mil pinos de cocaína, além de 2,8 mil trouxinhas e oito tabletes de maconha, totalizando cerca de 16,7 kg de entorpecentes.

O motorista assumiu para os policiais que pegou o material na comunidade da Fazendinha, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, e receberia aproximadamente R$ 1,5 mil para levar até a Região dos Lagos. Ele foi preso e os entorpecentes apreendidos.