A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira (30)Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 30/08/2022 15:32

Um menino de apenas 4 anos morreu com suspeita de meningite na Unidade de Pronto Atendimento do Parque Burle, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira (30). De acordo com a nota, o paciente deu entrada na unidade por volta das 19h do domingo (28), com quadro de vômito e febre, apresentando suspeita da doença.

Para segurança do paciente e pelos sinais apresentados, o menor foi avaliado por um neurocirurgião do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), de Araruama e foi liberado para acompanhamento ambulatorial, mas foi a óbito, posteriormente.

A saúde informou ainda, que por conta dos sintomas apresentados na entrada, foi realizada uma punção no paciente e o material foi enviado para investigação em laboratório, mas o resultado ainda não foi divulgado.

O município se solidarizou com a família e informou que medidas estão sendo tomadas:

“Mediante o ocorrido, a gestão municipal se solidariza com a família nesse momento de dor e consternação, e já acionou o serviço de assistência social para amparar os familiares”.

A Secretaria esclareceu que todos os protocolos sanitários, de desinfecção e higienização, são realizados periodicamente na UPA, assim como são adotados, junto aos profissionais, o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, preservando a segurança dos servidores e da população.

A Creche Municipal Vovó Cinha, escola que o menino estudava, teve as aulas suspensas no turno da tarde desta terça-feira (30) por conta da suspeita de meningite. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está orientando a direção da escola quanto aos procedimentos que devem ser adotados, mediante o ocorrido.