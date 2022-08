Acusado de latrocínio é preso por policiais do 25º BPM em Cabo Frio

Política Costa do Sol

Rodrigo Neves diz que Freixo é fake e que Castro é continuidade do fracasso

Na busca de chegar ao segundo turno, candidato do PDT ao governo estadual sobe o tom para cima do candidato do PSB e do governador do RJ, durante caminhada em Cabo Frio, na manhã desta terça (30)

Publicado 30/08/2022 17:15 | Atualizado há 21 horas