Série Jovens Pianistas acontece neste sábado (3), em Cabo FrioDivulgação

Publicado 31/08/2022 17:53

Cabo Frio, na Região dos Lagos, vai receber mais uma edição da Série Jovens Pianistas, que acontece na Casa de Cultura José de Dome (Charitas), neste sábado (3), a partir das 19h. Este será o sétimo concerto da temporada 2022, da série que foi criada em setembro de 2002 pelo diretor artístico Hasenclever da Silva Oliveira. O pianista carioca Mateus Lima será a atração desta, que é a 99ª edição do recital. No repertório, o artista vai tocar obras de Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Oscar Lorenzo Fernández e Alberto Ginastera.

Todas as apresentações da série são gratuitas e têm o objetivo de formar novas plateias, divulgar a música clássica e proporcionar oportunidades aos jovens pianistas de talento em início de carreira. No local haverá uma caixa de contribuição voluntária que será repassada integralmente ao artista.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Os concertos também contam com o apoio cultural do Restaurante Torres Gêmeas; Hotel La Brise; Grupo Pró-Ser; Jornal Ponto de Vista, Igreja Batista do Braga e do afinador de pianos Bruno Buzzacchi.

MATEUS LIMA

Mateus é um jovem pianista de 23 anos, nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Começou seus estudos de piano aos quatro anos, com a pianista Luciana Costa e, posteriormente, estudou com Ricardo Aigner. Aos 12 anos, foi aprovado no curso de Extensão da UFRJ, onde estudou com a pianista Claudia Feitosa. Atualmente, está concluindo o curso de Bacharelado em Piano na UFRJ, sob orientação do pianista Ronal Silveira.

Foi premiado como “melhor intérprete de J.S.Bach” no I Concurso Nacional de Piano – Musiart. Participou de Master Class no Brasil e nos Estados Unidos de grandes pianistas da atualidade, como Arnaldo Cohen e Arthur Moreira Lima, no Rio de Janeiro, e Ruth Slenczynsca, em Nova York. Apresentou-se também em importantes palcos do Rio de Janeiro, como o Salão Leopoldo Miguez; o Teatro Eduardo Kraichete; Teatro do Instituto Abel, e palcos internacionais, como a capela do Lebanon Valley College (EUA).