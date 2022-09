Secretaria de Saúde de Cabo Frio confirma morte de menino por meningite bacteriana - Divulação

Publicado 02/09/2022 14:13

Na Região dos Lagos, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, informou através de nota, que o exame RT-PCR do menor de idade que foi a óbito na última segunda-feira (29), na UPA Parque Burle, apresentou resultado conclusivo para meningite bacteriana.

Mediante o resultado, a Vigilância Epidemiológica afirma que segue monitorando os contactantes do menor. Segundo a versão atualizada do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde informa que não há indicação de quimioprofilaxia (aplicação de medicamentos de forma preventiva) de forma indiscriminada para os contactantes.

De acordo com a Coordenação Estadual das Meningites, é prevista a medicação apenas para crianças com esquema vacinal incompleto contra meningite que morem na mesma residência, caso existam.

Na Escola Municipal Infantil Vovó Cinha, a gestão reforça que a aplicação preventiva de medicamento só é prevista em caso de sinais ou sintomas que configurem novo caso suspeito. Até o momento, a gestão reitera que não houve registro de qualquer pessoa que tenha tido contato com o menor que apresente sintomas.

O resultado foi apresentado ao município na tarde desta quinta-feira (1º), desde então as secretarias de Saúde e Educação seguem monitorando e acompanhando a família, colaboradores, corpo docente e alunos da Escola Infantil.