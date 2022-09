PM prende acusado de tráfico de drogas e apreende entorpecentes em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/09/2022 13:53

Um homem, identificado como G.H.S.P., de 30 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (1) no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.



Uma guarnição circulava pela Avenida Wilson Mendes, quando teve a atenção voltada para dois homens, sendo um a pé e outro em uma motocicleta. Ao se aproximarem, o indivíduo que estava na moto consgeuiu fugir. O outro foi abordado com três tabletes de maconha e uma quantidade de cocaína. Ele alegou que iria vender os entorpecentes para o elemento que fugiu e levou a equipe até um imóvel onde havia mais drogas.



Durante a ação, foram apreendidos 630 g de maconha, 35 cápsulas e cocaína, duas balanças de precisão, um celular e farto material para a endolação.



O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.

Já no bairro Passagem, a PM apreendeu uma carga cocaína durante um patrulhamento pela comunidade Buraco do Boi. Três elementos que estavam no local entraram em fuga ao perceberem a presença dos agentes. Após buscas, foram arrecadados 20 cápsulas da droga, um rádio transmissor, uma base de carregamento e uma caixa de som.



A ocorrência foi registrada na 126ª DP e ninguém foi preso.