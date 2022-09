Telhado é de uma área externa do condomínio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 03/09/2022 12:47

Um desabamento de telhado deixou pelo menos quatro feridos na manhã deste sábado (3), em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A estrutura cedeu em um condomínio na Rua Vitória, no bairro Palmeiras. De acordo com informações iniciais, um senhor que estava pegando sol no momento da queda do telhado ficou bastante ferido, ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Central de Emergência (HCE).

Outras três pessoas tiveram ferimentos leves e também receberam atendimento.

Uma equipe da Defesa Civil também esteve no local e condenou outra estrutura do condomínio.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas Sabrina Sá (RC24h) Ainda não se sabe as causas do desabamento.