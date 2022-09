A causa do acidente não foi revelada - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/09/2022 14:16

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (5) na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo informações, a colisão aconteceu na altura do cruzamento entre a rodovia e a Estrada Campos Novos, próximo a uma padaria. Com o impacto da batida, uma pessoa chegou a ser arremessada do automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas para uma unidade de saúde do município. Não há informação sobre o estado de saúde dos envolvidos. A causa do acidente não foi revelada.