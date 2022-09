Cabo-friense Gabriely Mota estará em nova novela das 21h, na Globo - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Cabo-friense Gabriely Mota estará em nova novela das 21h, na GloboAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 26/09/2022 18:38

REGIÃO DOS LAGOS - A artista cabo-friense Gabriely Mota estará na nova novela das 21h, da Globo. A notícia da contratação foi dada pela própria atriz aos seus mais de 20 mil seguidores no Instagram, em uma foto em que dizia a popular frase “Mãe, eu tô na Globo!”. A novela Travessia tem a direção de Mauro Mendonça Filho e, além disso, a menina formará elenco com nomes como Drica Moraes, Humberto Martins e Chay Suede.

Ao Portal RC24h, Gaby conta que recebeu de sua agência duas propostas de testes no Rio de Janeiro, e as duas seriam realizadas no mesmo dia e em locais diferentes, uma na Lapa e uma nos Estúdios Globo, em Curicica. Por isso, no dia marcado para a seleção da novela das 21h, havia feito também uma outra, horas antes, para uma série da Globoplay. E ela foi aprovada nas duas.

“Passaram umas semaninhas, tudo tranquilo, e aí eu recebi a mensagem que eu tinha passado nos dois testes. Então eu tive que escolher. Queria muito fazer a série, mas eu estava pedindo a Deus por uma novela”, conta a cabo-friense, que conclui dizendo que um dos fatores que a fez optar pela novela, também, foi o fato de trabalhar com Glória Perez, criadora e escritora da novela.

Ainda sobre a realização de sonhos, estar em um drama das 21h, na Globo, não foi o único que Gaby realizou nesse período. Sua personagem, chamada ‘Tininha’, a fez viajar de avião pela primeira vez. Gabriely precisou ir para as gravações, que estavam acontecendo no Maranhão. Lá, ela conheceu alguns colegas de equipe.

“A viagem foi muito legal, me diverti muito com o pessoal. Toda a produção e o elenco, todo mundo é incrível…” e ela brinca, “a tia Drica Moraes é perfeita demais, ela só faz personagem ruim, mas ela é muito perfeita!”.

Agora, de volta a Cabo Frio, a atriz conseguiu conciliar sua rotina de estudos com as gravações, de modo que tudo desse certo. Ela comenta que estudava durante a semana, normalmente, e gravava suas cenas aos fins de semana, nos Estúdios Globo.

Sobre sua personagem, Gabriely diz que ‘Tininha’ é uma menina maneira e tem a característica de ser uma amiga fiel. Sobre a novela, ela afirma: “tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, a história está perfeita demais!”, elogiou.