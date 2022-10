Criminosos invadem loja de roupas no centro de Cabo Frio e furtam todas as mercadorias - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/10/2022 14:30

REGIÃO DOS LAGOS - Uma loja de roupas localizada no centro de Cabo Frio foi alvo de criminosos nesta quinta-feira (13). A vitrine da Pier, que fica no Lagoa Shopping, na Rua Érico Coelho, no coração da cidade, foi estourada com pedra pelos bandidos, que levaram todos os produtos do estabelecimento.



Conforme a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento pela região, quando receberam o chamado para verificar um alarme disparado. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com a cena do crime. Além da loja de roupas, os elementos também tentaram arrombar a vitrine de uma joalheria, que fica dentro do prédio comercial, mas não conseguiram e fugiram antes da chegada da PM.



Ao Dia, Marcio Cravo, proprietário da Pier, disse que o prejuízo ainda não foi contabilizado e que as atividades da loja serão encerradas “por conta do segundo arrombamento em menos de três meses”.



Em 30 de julho, a loja já havia sido alvo de criminosos. “Novamente agora outro arrombamento, em que o foco principal era chegar à joalheria. Vamos encerrar as atividades por conta da falta de policiamento no local. Não tem condições. Estamos ali desde 1999 e, agora, vamos encerrar a operação lá”, concluiu Marcio.



Toda a ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança e as imagens foram entregues à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), responsável por investigar o caso. Quatro homens participaram da ação, sendo que um deles ficou de tocaia na esquina, enquanto os outros três furtavam as mercadorias.