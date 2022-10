Parada do Orgulho LGBTQI+ de Cabo Frio acontece dia 6 de novembro, na Praia do Forte - Divulgação

Parada do Orgulho LGBTQI+ de Cabo Frio acontece dia 6 de novembro, na Praia do ForteDivulgação

Publicado 13/10/2022 13:30

Com o tema “Brasil vencedor é Brasil sem LGBTQIfobia”, a XVII Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio vai levar para a Praia do Forte, entre as cores do arco-íris, o verde e amarelo da bandeira do Brasil.

Mais do que uma festa, a Parada do Orgulho LGBTQI+ de Cabo Frio também é um momento para reflexão sobre os temas referentes à luta contra a LGBTIfobia e o preconceito, levando o público a refletir também sobre o respeito, igualdade para toda comunidade LGBTQI+.

Neste ano, no dia 6 de novembro, junto com as cores verde e amarela, o Grupo Iguais – realizador do evento – propõe uma nova reflexão que é pertinente para todo o país: “essa bandeira também é nossa”. O evento começa a partir das 13h.

Nesta ótica, os coloridos querem afirmar que a Bandeira do Brasil não é propriedade exclusiva de um grupo ou partido político, mas sim de toda a Nação brasileira. Mais do que isso, o tema é um grito afirmativo de que, em época de Copa da Mundo de Futebol, a bandeira nacional, também representa a comunidade LGBTQI+.

Outra reflexão é a respeito do preconceito com os LGBTQI+ nos estádios de futebol, no país e pelo mundo, colocando em risco, muitas vezes, a integridade física dos membros desta comunidade. Sem falar no constrangimento que muitos são alvo. Neste ano a Copa vai acontecer num país extremamente homofóbico, onde muitos são condenados a morte por assumir a homossexualidade.

Desta forma, o Grupo Iguais propõe a todo o Brasil a reflexão sobre a apropriação indevida de um símbolo nacional, que é de toda a nação. E também sobre o respeito à comunidade LGBTQI+ nos estádios de futebol por todo o mundo.