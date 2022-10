Dia das Crianças, em Cabo Frio, tem "Tarde da Trilha Consciente" - Arquivo

Dia das Crianças, em Cabo Frio, tem "Tarde da Trilha Consciente"Arquivo

Publicado 11/10/2022 16:22

REGIÃO DOS LAGOS - O Dia das Crianças, que acontece nesta quarta-feira (12), em Cabo Frio, terá uma atividade voltada para os pequenos com idade entre 8 e 12 anos. A “Tarde da Trilha Consciente” tem como objetivo, além da aventura, mostrar para a criançada a importância da preservação ambiental. A atividade será totalmente gratuita.

O grupo será guiado pela condutora ambiental, Beth Franco. E vai sair às 14h30, do Estacionamento da Praia das Conchas. De lá, os pequenos trilheiros vão percorrer as trilhas da Praia do Peró. Na parte da manhã, a atividade será realizada com os pequenos do abrigo municipal Casa da Criança.

“Nós faremos duas trilhas. De manhã os trilheiros serão as crianças do abrigo. Já na parte da tarde, a atividade será aberta ao público infanto-juvenil. Temos dez vagas disponíveis”, afirma Beth Franco.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato via Direct, no Instagram @beth_biologia.

DICAS PARA A TRILHA CONSCIENTE

Alguns detalhes são importantes para fazer uma trilha consciente. Entre os itens indispensáveis e que devem ser levados estão:

Protetor solar;

Repelente (tem trechos da caminhada com insetos);

Chapéu;

Roupa leve e clara;

Tênis (ou sapato apropriado para trilha);

Água (cerca de 1l);

Lanche leve;

Mochila ou bolsinha.

Não use perfume forte.