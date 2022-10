Inscrições para a Meia Maratona de Cabo Frio estão abertas - Divulgação

Publicado 11/10/2022 14:36

REGIÃO DOS LAGOS - Com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, e expectativa de cerca de 2 mil atletas inscritos, a Meia Maratona de Cabo Frio atrai participantes de todo Brasil, principalmente dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A quinta edição da prova, que coloca a cidade no roteiro dos grandes eventos esportivos, acontece no dia 6 de novembro, com largada às 7h30, na Avenida Litorânea, na Praia do Forte. As inscrições podem ser feitas até dia 24 de outubro, no site meiamaratonadecabofrio.com.br.

Os atletas podem fazer a doação de um brinquedo, que será destinado a comunidade do Jacaré, bairro carente de Cabo Frio, ou de alimentos não perecíveis, que serão entregues ao Restaurante Graça, que serve almoço gratuito para pessoas em situação de rua e desempregados, mantido pelo Centro Evangelístico Internacional (CEI) de Cabo Frio. As doações podem ser entregues no recebimento do kit da prova.