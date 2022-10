A ‘Semana do Saco Cheio’ é um dos feriados mais procurados por ser um descanso para os estudantes antes das férias de fim de ano. - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 10/10/2022 18:24

A tradicional “Semana do Saco Cheio” promete movimentar a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Esse período acontece entre os feriados de Nossa Senhora de Aparecida (12) e o Dia dos Professores (15), mas diversos visitantes de várias regiões já estão chegando na cidade.

De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, a previsão de ocupação do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) é de lotação máxima até o dia 12 de outubro. Já do dia 13 a 16, a média registrada, até agora, é de 90%.

A expectativa da Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer é que o município receba cerca de 470 mil visitantes até 15 de outubro. A taxa de ocupação hoteleira, segundo levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, é de 55%, podendo aumentar no decorrer da semana.

Desde o fim de semana, a Secretaria Municipal de Segurança está reforçando as equipes do Grupamento Operacional de Praia, da Ronda Ostensiva Municipal e da Fiscalização de Trânsito, visando incrementar as ações durante a semana do saco cheio.

Na Via Lagos, a expectativa é que aproximadamente 214 mil veículos passem pela praça do pedágio até domingo (16). Nesta segunda (10) e terça (11), são os dias de maior fluxo de turistas, são esperados 19 mil e 17 mil veículos, respectivamente.

A ‘Semana do Saco Cheio’ é um dos feriados mais procurados por ser um descanso para os estudantes antes das férias de fim de ano. Também conhecido como “semana de primavera”, é um recesso estudantil adotado por várias instituições de ensino no Brasil, mas principalmente as de Minas Gerais. O “Saco Cheio” surgiu nos anos 80 e também é adotado em outros lugares, como alguns municípios paulistas, estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, algumas cidades de Goiás e alguns estados do Nordeste.