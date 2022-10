Praia do Forte nesta segunda-feira (10) - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 10/10/2022 16:10

A famosa ‘Semana do Saco Cheio’, que promete movimentar a Costa do Sol nos próximos dias, começa com tempo instável, em Cabo Frio. Devido a atuação de uma frente fria, o céu varia entre nublado e encoberto, com pequena possibilidade de chuva fraca de forma isolada nesta segunda-feira (10).

A probabilidade de chuva fica em 40% e a temperatura máxima prevista é de 26°C, com mínima ficando em 19°C.

Com o vento soprando na direção Sudoeste, com rajadas de 25Km/h pela manhã, a Praia do Forte já está com um movimento típico de feriadão. Turistas já ocupam a faixa de areia e aproveitam o mormaço antes da chuva, com a temperatura da água em torno de 22°C.

A direção do vento muda para Sul durante a tarde e Nordeste a noite, e a intensidade máxima prevista é de 13Km/h. A Marinha do Brasil emitiu um alerta para vento forte, com rajadas para esta terça-feira (11).