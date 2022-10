Morador de Cabo Frio compra instrumentos furtados para devolver aos donos - Ludmila Lopes (RC24h)

Morador de Cabo Frio compra instrumentos furtados para devolver aos donosLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 10/10/2022 14:53

REGIÃO DOS LAGOS - Boas ações sempre são bem-vindas. Pensando nisso que funcionários de um bar em Cabo Frio, localizado na Rua Porto Alegre, ao presenciarem uma situação suspeita na noite de quarta-feira (5), resolveram agir. Um homem estava passando em frente ao local, por volta das 20h30, vendendo três instrumentos, sendo um violão, uma mesa de som e um teclado, por R$ 70. Diante do baixo valor, ele acreditou que se tratava de material advindo de furto e comprou, com o objetivo de devolver ao dono.

E não deu outra. Reunindo forças ao dono do local, o rapaz buscou em grupos de mensagem da cidade e questionou amigos sobre a possibilidade de alguém ter sido furtado. Em pouco tempo a resposta veio: instrumentistas de uma igreja da cidade haviam tido o carro arrombado e o material furtado.



Em posse das informações, eles levaram o material aos donos originais e efetuaram o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia da cidade. Outros materiais também foram furtados, porém, até o momento, participantes da igreja ainda não conseguiram tê-los de volta.



As imagens foram entregues às autoridades, que seguem em busca do rapaz que teria efetuado o furto.