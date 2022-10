Suspeito de cometer homicídio no Boulevard Canal é preso em Cabo Frio - Divulgação

Suspeito de cometer homicídio no Boulevard Canal é preso em Cabo FrioDivulgação

Publicado 10/10/2022 14:00

A Polícia Civil prendeu, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na tarde desta sexta-feira (7), um homem suspeito de cometer um homicídio com um poste com placa de sinalização da Prefeitura no Boulevard Canal no fim de setembro.

Os agentes da 126ª DP, de Cabo Frio, por determinação do delegado Carlos Eduardo Pereira Almeida, chegaram até o homem, na Rua 13 de Novembro, próximo a Praia do Forte após levantamento de dados do setor de inteligência.

A vítima do crime, um morador em situação de rua, foi encontrada já em óbito na madrugada de 28 de setembro.

À época, o comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM), tenente-coronel Leonardo Oliveira, disse que a motivação seria “uma possível confusão entre moradores em situação de rua”.