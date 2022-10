O homem foi levado à 126ª DP, onde foi autuado e preso - Divulgação

Publicado 10/10/2022 17:23

Na Favela do Lixo, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, um homem de 19 anos, com três passagens pela polícia, foi preso na quinta-feira (6) com 62 buchas de maconha, 78 cápsulas de cocaína, 88 pedras de crack, oito black lanças e R$20, em espécie.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Grupamento de Ações Tática (GAT) estava em patrulhamento quando teve a atenção voltada para um indivíduo que, ao perceber a presença policial, fugiu usando uma bicicleta.

Após ser cercado pelos agentes, o suspeito foi pego com uma sacola contendo o material apreendido e assumiu ser “vapor” na localidade.

O homem foi levado à 126ª DP, em Cabo Frio, onde foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso.