A pequena ficou sumida por 40 minutosLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 10/10/2022 18:46 | Atualizado 10/10/2022 18:57

A Polícia Militar resgatou uma menina de seis anos que havia se perdido na Praia do Peró, nesta segunda-feira (10). Caso aconteceu na Região dos Lagos, em Cabo Frio, por volta das 15h, e ela permaneceu, segundo as autoridades, sumida por volta de 40 minutos.

Segundo a PM, os agentes receberam informações da família, que é de Minas Gerais, sobre o sumiço e detalhes da menor, dando início, posteriormente, às buscas. Depois de um tempo, a pequena foi encontrada a aproximadamente 4km de distância, na Praia das Conchas.



Os agentes conversaram com a menina, que estava muito assustada e, em seguida, retornaram com ela até o local inicial. Todos foram recebidos com muita emoção, incluindo choro e aplausos dos banhistas. A mãe da garota não se segurou e prontamente, ao rever a filha, lhe deu um abraço.

VEJA O VÍDEO DO REENCONTRO DA PEQUENA COM A MÃE: