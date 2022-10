O material foi apreendido e o acusado foi conduzido à 126ª DP, onde foi autuado e preso. - Divulgação

Publicado 13/10/2022 15:12

Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesta terça-feira (11), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência policial, os agentes receberam informações de que elementos do tráfico estariam guardando material entorpecente na Rua Lima. Eles foram ao local e flagraram o momento em que um suspeito entrava no terreno e mexia no mato.

Durante a abordagem, foi encontrada com ele, uma sacola com 19 pinos de cocaína. Após ser indagado, o elemento assumiu que estava traficando, e que na Travessa Ribeiro, dentro de outro terreno, em meio a alguns tijolos, estaria o restante de seu material entorpecente.

A informação, e no local, foram encontradas 128 buchas de maconha em uma sacola.

Todo o material foi apreendido e o acusado foi conduzido à 126ª DP, onde foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso.