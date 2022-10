Na ação, foram apreendidos 575 pinos de cocaína, 160 pedras de crack e 70 buchas de maconha - Letycia Rocha (RC24h)

REGIÃO DOS LAGOS - Um homem apontado como líder do tráfico de drogas da Comunidade do Arroz, no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (13) em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Conforme a ocorrência, os agentes do 25º BPM receberam informações do 32º BPM de Macaé de que o elemento, conhecido como ‘Focadão’, estaria se escondendo na Avenida Beira Rio. No local indicado, o acusado foi capturado com quatro cargas de material entorpecente.

Ao ser indagado sobre a origem das drogas, ele disse aos militares onde o restante estaria escondido, na comunidade de Casimiro, onde foram arrecadadas mais seis cargas.

Na ação, foram apreendidos 575 pinos de cocaína, 160 pedras de crack e 70 buchas de maconha.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.