Publicado 14/10/2022 15:32

A Polícia Militar apreendeu uma carga de drogas após a fuga de um criminoso no Centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta quinta-feira (13).

De acordo com a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pela Rua Itajuru quando avistou uma motocicleta em alta velocidade. O condutor conseguiu fugir para uma área de mata no Morro da Guia logo depois de abandonar o veículo e não foi localizado. Ele deixou uma carga com 29 pinos de cocaína para trás.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.