PM recupera carro roubado em Cabo FrioLudmila Lopes (Rc24h)

Publicado 24/10/2022 14:53

REGIÃO DOS LAGOS - Um carro roubado em São Pedro da Aldeia foi recuperado pela PM na noite de sexta-feira (21) em Cabo Frio, na Estrada dos Búzios, no Jardim Peró.



Conforme a ocorrência, uma guarnição recebeu informações sobre o roubo do veículo e intensificou o patrulhamento por toda a extensão. Foi então que, em determinado momento, os agentes receberam informações de que o carro estaria nas Colinas do Peró.



Diante disso, os policiais prosseguiram até o local e identificaram o carro, que estava intacto. Com isso, o mesmo foi devolvido ao proprietário.