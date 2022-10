Policiais foram até a 126ª DP, onde apresentaram os fatos e o material permaneceu apreendido - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 24/10/2022 13:44 | Atualizado 24/10/2022 13:44

A motopatrulha da PM apreendeu drogas em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na noite deste sábado (23). O caso aconteceu no bairro Passagem, na Rua Antônio Feliciano de Almeida, por vilta das 22h30.

De acordo com a ocorrência, os agentes tiveram a atenção voltada para suspeitos na entrada do Buraco do Boi. Já estes, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga para dentro da localidade.

Os criminosos não foram pegos, mas, em buscas pela localidade, encontraram 43 pinos de cocaína, 31 buchas de maconha e um rádio transmissor dentro de um carrinho de milho.

Diante dos fatos, os policiais foram até a 126ª DP (Cabo Frio), onde apresentaram os fatos e o material permaneceu apreendido.