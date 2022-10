Dois homens e um adolescente são detidos com drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 21/10/2022 13:32

A Polícia Militar deteve dois homens e um adolescente com cargas de drogas nesta quinta-feira (21) em bairros de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



O menor foi capturado na Rua do Pomar, no bairro Jacaré, após uma denúncia de que um elemento estaria vendendo entorpecentes. Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até o local e abordaram o adolescente com 137 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécie. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

No bairro Jardim Esperança, J.L.M. foi preso durante um patrulhamento da PM pela Rua David Garcia da Rocha. O acusado, que já é conhecido pela guarnição pelo envolvimento com a criminalidade, foi abordado em posse de 25 pinos de cocaína. Ele foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso.

Já no bairro Jardim Peró, os militares circulavam pela região quando avistaram um elemento em tentativa de fuga ao perceber a aproximação da viatura. K.E.A.S. foi capturado na Avenida Minas Gerais com uma sacola contendo 60 pinos de cocaína, além de 71 eppendorfs vazios, uma bola de pó puro e um pote de fermento, que seria utilizado na mistura. O criminoso foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso.