Apresentação acontece na Escola Municipal Maestro Rui Capdeville, nesta sexta-feira (21)Divulgação

om um universo rico de personagens que ganham vida própria em cada espetáculo, por meio do teatro de bonecos, a cia. BuZum!, chega em Cabo Frio, para encenar o espetáculo “O Grande Perigo”. A apresentação será realizada gratuitamente, em sete sessões, nesta sexta-feira (21), na Escola Municipal Maestro Rui Capdeville.

As apresentações gratuitas aliam o espetáculo do palco com o conteúdo da sala de aula, isso porque o BuZum! fornece para as escolas material pedagógico para que os educadores trabalhem temas transversais nas aulas. A criança ganha um teatro de papel para brincar e criar sua própria história, com seus bonecos e cenários.

Anteriormente, o espetáculo acontecia dentro dos ônibus, por isso o nome BuZum!. No entanto, devido à vacinação contra a covid-19 infantil ainda estar em andamento no país, as apresentações foram adaptadas para a área externa do veículo, como ginásios, quadras e pátios das escolas.

As apresentações contam com apoio da Secretaria de Educação, com incentivo da Lei Rouanet, via Ministério do Turismo, e patrocínio do Instituto CCR.

“O GRANDE PERIGO”

O Grande Perigo narra a história de Tata, uma pequena tartaruga que logo ao nascer volta para o mar em busca de sua mãe. Tata enfrenta vários perigos, tão comuns à vida das tartarugas marinhas, como uma andorinha que tenta comê-la; um caranguejo que a persegue; peixes elétricos; um polvo; um perigoso tubarão e uma enorme baleia.

BUZUM!

Em setembro de 2022, a cia de teatro BuZum! completou 12 anos de experiências, e tem motivos de sobra para comemorar: são mais de 500 mil quilômetros rodados para realizar 15 mil apresentações para mais de 700 mil espectadores, nas mais de 2.600 escolas públicas de 300 cidades, de 11 estados brasileiros, além de Porto Suarez, na Bolívia.

Cada trajeto do BuZum! pode ser acompanhado pelo site www.buzum.com.br ou pelo perfil no Instagram @projetobuzum.

A cia. é dirigida por Beto Andreetta, Jackson Íris e Mari Gutierrez, junto à equipe de produtores, montadores, motoristas, secretárias e atores. Todos levam à plateia itinerante novas possibilidades nas quais a imaginação e a fantasia se expandem nos contos com seus bonecos teatrais inovadores.