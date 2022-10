Acusado foi encaminhado para a 132ª DP, autuado e permaneceu preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Acusado foi encaminhado para a 132ª DP, autuado e permaneceu preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/10/2022 13:45

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por tráfico de drogas em Cabo Frio. O caso aconteceu nessa quarta-feira (19), no bairro Jardim Esperança, durante patrulhamento da PM.

Ele foi abordado com 14 pinos de cocaína e confessou ser ‘vapor’ do tráfico local. O acusado foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e permaneceu preso.