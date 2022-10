Organização da Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio cria ‘vaquinha’ para arrecadar fundos para o evento - Divulgação

Publicado 18/10/2022 18:09

O Grupo Iguais, ONG voltada para defesa da população LGBTQIA+, criou uma “vaquinha” virtual para arrecadar fundos para realização da 17ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. O evento vai ser realizado no dia 6 de novembro, na Praia do Forte, em Cabo Frio, e conta com diversas atrações, além de um trio elétrico pretende arrastar uma multidão pela orla.

Mais do que uma festa, a Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio também é um momento para reflexão sobre os temas referentes à luta contra a LGBTIfobia e o preconceito, levando o público a refletir também sobre o respeito, igualdade para toda comunidade LGBTQI+.

Neste ano, no dia 6 de novembro, junto com as cores verde e amarela, o Grupo Iguais – realizador do evento – propõe uma nova reflexão que é pertinente para todo o país: “essa bandeira também é nossa”. O evento começa a partir das 13h.

Para a preparação do evento, a ONG pede a ajuda de qualquer valor que pode ser enviado através do pix 3215837@vakinha.com.br ou por uma contribuição em um site especializado nesse tipo de arrecadação ( acesse aqui ).

“Se puder, nos ajude para que possamos depois de 2 anos colocar a Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio nas ruas e levarmos alegria e mensagens de respeito e cidadania. A Bandeira do Brasil também é nossa e nós vamos levar esse discurso para as ruas no dia 6 de novembro. Não podemos ter vergonha da bandeira da nossa pátria, por uso indevido ou por utilização exacerbada de grupos políticos. Além disso, como em todas as outras edições, nossa Parada amplia as vozes contra a LGBTIFOBIA e nos vamos reforçar ainda mais que nosso país precisa vencer essa luta contra a intolerância e a falta de respeito entre os nossos”.