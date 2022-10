PM prende três pessoas acusadas de tráfico de drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

PM prende três pessoas acusadas de tráfico de drogas na Região dos LagosLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/10/2022 14:16

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (17), três pessoas acusadas de tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos.



Em Cabo Frio, L.O.N. foi capturado em Unamar, no distrito de Tamoios. Durante um patrulhamento, os agentes avistaram o elemento saindo de dentro de uma área de mata com uma sacola em mãos. Ele tentou figir ao perceber a presença policial, mas foi abordado. Durante a ação, a PM arrecadou 1 kg de pasta base de cocaína e 230 pinos da droga, 1kg de maconha e 325 buchas do entorpecente, além de 350 pedras de crack. O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.