Cabo Frio define cronograma de convocação e nomeação dos aprovados no concurso 2020 Divulgação

Publicado 17/10/2022 17:55

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, já definiu o cronograma de convocação e nomeação dos candidatos aprovados no concurso público de 2020. A previsão é que as convocações sejam realizadas em três etapas, sendo a primeira no dia 31 de outubro, quando serão chamados os candidatos para preencher as vagas das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Procuradoria-Geral do Município.

Todas as convocações serão publicadas no Diário Oficial do município, em editais onde estarão definidos o local, horário e os documentos a serem apresentados. O exame médico admissional será realizado até 15 dias após a data da convocação, por junta médica nomeada pelo município. A posse e o exercício deverão ocorrer até 30 dias após a data da convocação.

Todo o processo, desde a realização do concurso público, até a convocação dos aprovados, está sendo realizado em acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Ação Civil Pública (Processo Nº 0008703-57.2015.8.19.0011). O cronograma de convocação e nomeação foi protocolado na Justiça na quinta-feira (13).

O cronograma de convocação está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município. Nos dias 19 e 21 de outubro, serão protocolados na Justiça os cronogramas de convocação dos candidatos aprovados para as vagas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Administração.

O secretário municipal de Administração, Gustavo Fecher, destaca que todo o processo de convocação e nomeação dos aprovados no concurso público de 2020 está sendo realizado em acordo com a Justiça.

“Todo passo dado pela Prefeitura é comunicado pela Progem ao Ministério Público e também ao juiz. O primeiro cronograma de convocação já foi protocolado na Justiça e os próximos serão apresentados na semana que vem. Estamos nos organizando para convocar e nomear os aprovados em três etapas, começando no dia 31 de outubro. Nossa expectativa é entrar em 2023 com a maior parte dos aprovados já nomeados nas suas respectivas funções “, finaliza o secretário.