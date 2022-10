Prefeito José Bonifácio e Janio Mendes - Arquivo

Publicado 18/10/2022 17:39

O executivo de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, teve mais uma troca de secretário e que vai valer a partir desta quarta-feira (19). O ex-deputado Janio Mendes (PDT) vai assumir a secretaria municipal de Saúde. A posse será às 10h, no gabinete do prefeito José Bonifácio (PDT), com a presença da atual secretária, Erika Borges.

Conforme a Prefeitura, “objetivo da mudança é proporcionar nova dinâmica de trabalho e melhorias no atendimento para a população”. Segundo Janio, a meta é fortalecer a saúde pública municipal, agilizar a reforma dos hospitais e modernizar as unidades de saúde.

“Estamos reunindo uma equipe muito competente e comprometida para fazer o melhor para a população. Vamos agilizar as metas e dar nova dinâmica ao trabalho. Será um novo momento da saúde pública em Cabo Frio”, completou.

José Bonifácio disse que a mudança vai qualificar ainda mais a gestão pública municipal.

“Tivemos muitos avanços na saúde ao longo de um ano e dez meses do nosso mandato até agora. Agradeço de todo o coração à Erika e toda a sua equipe pelo importante trabalho realizado até agora. Foram meses de muita dedicação e ótimos resultados. Agora vamos avançar ainda mais”, declarou o prefeito.

Erika Borges também agradeceu a toda a equipe pelo trabalho realizado nos últimos nove meses.

“Foi um período de grandes desafios e muitos avanços. Desejo que o próximo secretário dê continuidade aos processos que iniciamos para que a população receba as melhorias no serviço. Agradeço também ao prefeito José Bonifácio pelo carinho e confiança depositados”, disse Erika.

Janio é formado em Direito e em Letras, e conta com experiência de mais de 30 anos na vida pública. Aos 22 anos, se elegeu pela primeira vez vereador de Cabo Frio, onde cumpriu quatro mandatos na Casa Legislativa.

Ficou como suplente de deputado estadual nas eleições de 2010, assumindo na sequência uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) pelo PDT. Em 2014 foi reeleito para o cargo. Na Alerj, foi um deputado atuante, participou de diversas comissões e conseguiu aprovar importantes projetos para a Região dos Lagos e o estado do Rio.