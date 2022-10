O elemento foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

O elemento foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/10/2022 13:37

A Polícia Militar prendeu um homem apontado como ‘gerente’ do tráfico de drogas da comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na noite desta quarta-feira (19). O criminoso, identificado como M.S.M. foi capturado na Rua Manduca Cedro após uma denúncia.

Segundo a ocorrência, os agentes receberam informações de que o suspeito estaria no local com farta quantidade de entorpecentes em um quintal. Em diligência, a PM abordou o acusado, que confessou a prática ilícita. Na ação, foram apreendidas 670 cápsulas de cocaína.

O elemento foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.