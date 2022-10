O criminoso foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/10/2022 12:43

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (18) após furtar mais de R$1.500 de produtos em um supermercado no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar o crime de furto no estabelecimento comercial. chegando ao local, que fica nas proximidades do terminal rodoviário, os militares constataram que o acusado havia subtraído duas frigideiras, cinco caixas de pasta de dente, um pacote de café, um par de chinelo, três pacotes de escova de dentes, 12 pacotes de camarão e três peças de bacalhau, além de um pacote de linguiça calabresa, carne seca e lombinho. As mercadorias foram avaliadas em R$1.530,13.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.