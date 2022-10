BPRv prende casal transportando drogas com destino a Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

BPRv prende casal transportando drogas com destino a Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/10/2022 14:24

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam, na tarde desta quinta-feira (20), um casal transportando drogas dentro de um veículo. A captura aconteceu no km 55 da RJ-106, na altura do distrito de Sampaio Corrêa, em Saquarema.

Conforme a ocorrência, os policiais realizavam um patrulhamento pela região, quando tiveram a atenção voltada para o automóvel em atitude suspeita e deram ordem de parada. Durante a revista, o motorista apresentou nervosismo, chamando atenção dos militares, que encontraram 39 tabletes de maconha no interior do carro.

A dupla, identificada como A.M., de 42 anos, e C.A., de 44, admitiu que estava transportando material para Cabo Frio. Eles foram encaminhados para a 124ª Delegacia de Polícia (124ª DP), autuados e presos.