Praia do Forte, em Cabo FrioAndréa Reys

Publicado 21/10/2022 14:50

Deu praia nesta sexta-feira (21), em Cabo Frio. O dia amanheceu abafado e com temperatura elevada, chegando a marcar 32ºC. Por isso, muitos banhistas decidiram curtir a Praia do Forte e se refrescar no mar. Porém, a aproximação de uma frente fria deixa o tempo instável e com previsão de chuva a partir do fim da tarde.

Os ventos também estão fortes no município cabo-friense. Inclusive, a Marinha do Brasil emitiu um alerta por conta das rajadas de 51Km/h. A umidade relativa do ar tem a máxima prevista de 89% e mínima de 63%.

Para o fim de semana, segundo a meteorologia, o sábado (22) será de céu claro com algumas nuvens, variando entre nublado no decorrer do dia e da noite, com previsão de chuvas periódicas.

Já no domingo (23), ainda sob efeito da passagem da frente fria, o tempo continuará instável, e o céu amanhece nublado e com previsão de chuva. A temperatura máxima prevista é de 25°C e mínima de 20°C.