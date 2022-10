Os agentes levaram o acusado, juntamente do material, à 126ª DP, onde ele permaneceu preso e as drogas apreendidas. - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 24/10/2022 12:59

Um homem foi preso com uma grande quantidade de drogas na manhã deste sábado (22), em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O caso aconteceu na Rua Rui Barbosa, por volta das 9h30.

Segundo a ocorrência, uma equipe da PM recebeu informações de que neste local estaria sendo realizada a ‘endola’ da comunidade do Morubá. Diante disso, os agentes prosseguiram até lá, onde avistaram o sujeito com 725 papelotes de cocaína; 615 pedras de crack; cinco rolos de plástico film; 1kg de cocaína; três facas; um simulacro; uma bacia e 20 folhas adesivas com inscrição “cv crack de 20”.

Com isso, os agentes levaram o acusado, juntamente do material, à 126ª DP (Cabo Frio), onde ele permaneceu preso e as drogas apreendidas.