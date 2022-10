Cantor, compositor e instrumentista, Péricles se notabilizou por ter feito parte do grupo Exaltasamba entre 1992 e 2012 - Divulgação

Publicado 25/10/2022 13:46

O cantor Péricles é a segunda atração confirmada para os festejos de aniversário de 407 anos de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O artista, que é considerado um ícone do pagode romântico, vai se apresentar no próximo dia 12 de novembro, em um palco montado no Pontal de Santo Antônio, no distrito de Tamoios.

O público vai poder ver de perto todo o suingue e o balanço do “Pericão”, como o músico é carinhosamente chamado pelos fãs, dentro da extensa programação de aniversário da cidade que, além dos shows, terá ao longo de 14 dias atrações esportivas, culturais e uma série de inaugurações e entregas de espaços reformados. Os festejos musicais serão realizados tanto no distrito central como em Tamoios, com feras da MPB e talentos locais.

Entre outros eventos, fazem parte das comemorações o Campeonato Panamericano de Pesca Submarina, de 2 a 6 de novembro; a Parada do Orgulho LGBTI+, no dia 6 de novembro; e a entrega do Palácio das Águias, da Rua Érico Coelho, inteiramente revitalizado, no dia 11 de novembro. Além de Perícles, já está confirmado o show do cantor e compositor Geraldo Azevedo, em 15 de novembro, na Praia do Forte. As demais atrações musicais serão divulgadas nos próximos dias.

Artista tem carreira bem-sucedida

Cantor, compositor e instrumentista, Péricles se notabilizou por ter feito parte do grupo Exaltasamba entre 1992 e 2012, quando saiu em carreira solo, que tem sucessos como “Até que Durou”, “Melhor Eu Ir” e “Nosso Amor Quer Paz”.

Conhecido pelo vozeirão grave e pelo romantismo de suas canções, Péricles é frequentemente convidado para fazer participações em trabalhos de outros artistas como Djavan, Sorriso Maroto e Jorge & Mateus.

Seus trabalhos mais recentes foram o CD “Pagode do Pericão” e o CD e DVD “Mensageiro do Amor”, ambos lançados em 2019.