12ª Caminhada para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down - Mari Ricci/SECOM

12ª Caminhada para marcar o Dia Internacional da Síndrome de DownMari Ricci/SECOM

Publicado 21/03/2025 14:29

Cabo Frio - A Secretaria de Assistência Social, junto da Secretaria-Adjunta de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência e Autismo, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cabo Frio, realizou, na última quarta-feira (19), a 12ª Caminhada para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado nesta sexta-feira (21).



A Caminhada pela Inclusão reuniu familiares, amigos e pessoas com síndrome de Down pela principal avenida de Cabo Frio até a Praça Porto Rocha. Do alto do caminhão de som, o grupo Tambores Urbanos animou o evento com muita música.



A ação contou com a participação de alunos da rede municipal de ensino, associações de pais e empresários, todos engajados em atividades educativas e manifestações de apoio à causa.



Acompanhado pelo filho de 28 anos, que tem síndrome de Down, o presidente da APAE de Cabo Frio destacou que a caminhada representa um passo importante para a inclusão da pessoa com deficiência.



“O objetivo da caminhada é chamar a atenção para a importância da inclusão, combater o preconceito e promover a igualdade de oportunidades para pessoas com síndrome de Down”, comentou Adalberto Pires.



O evento também reforçou a necessidade de conscientização sobre a integração da população com deficiência, já que, atualmente, é cada vez mais comum a participação dessas pessoas em diversos setores da sociedade.



Segundo o secretário-adjunto de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência e Autismo, André Luiz Gugu, “devemos nos habituar a ver trabalhadores com deficiência, casamentos de pessoas com síndrome de Down. A inclusão é uma realidade cada vez mais presente”.



Para o secretário de Assistência Social, a falta de conhecimento da sociedade ainda representa um grande obstáculo à inclusão no mercado de trabalho, tornando esse caminho mais desafiador.



“A caminhada em prol das pessoas com síndrome de Down é muito importante, e precisamos que temas como inclusão e igualdade estejam sempre em debate”, completou Flávio Moreira.

12ª Caminhada para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down Mari Ricci/SECOM

12ª Caminhada para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down Mari Ricci/SECOM

12ª Caminhada para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down Mari Ricci/SECOM

12ª Caminhada para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down Mari Ricci/SECOM

12ª Caminhada para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down Mari Ricci/SECOM

12ª Caminhada para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down Mari Ricci/SECOM