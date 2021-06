Cada doação pode salvar até quatro vidas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 18:32 | Atualizado 22/06/2021 18:36

Rio - Uma campanha de doação de sangue vai marcar, pelo segundo ano seguido, as comemorações do Dia Mundial do Orgulho LBTI, celebrado em 28 de junho. A ação acontece entre os dias 23 e 30 deste mês e 12 hospitais públicos dos municípios de Barra Mansa, Cabo Frio, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio e Volta Redonda vão participar. A iniciativa é promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH).



No ano passado, participaram da campanha quatro hospitais na capital, Volta Redonda, Barra Mansa e Nova Friburgo. A campanha também marca os dois anos da decisão histórica do Supremo Tribunal (STF) que tornou inconstitucional a proibição de doação de sangue por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais.



"Este é um momento para celebrar o orgulho de ser LGBTI, mas também é uma oportunidade para alertar, refletir e conscientizar para a constante luta por direitos, cidadania e,acima de tudo, respeito", afirmou a subsecretária de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, Luciana Martins Calaça.



Para doar sangue, é necessário levar documento de identificação original com foto, ter entre 16 e 69 anos, estar alimentado e ter dormido ao menos seis horas dentro das últimas 24 horas. Além disso, o doador deve ter peso mínimo de 50kg. Menores de 18 anos devem levar autorização e documento do responsável. Não podem doar sangue as pessoas que fazem uso de drogas ilícitas injetáveis, que tenham quadro de hepatite após os 11 anos de idade, malária, além de evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis pelo sangue, como HIV, hepatite B e C e Doença de Chagas.



Outros impedimentos temporários são febre, gripe ou resfriado, estar grávida ou parto recente (90 dias para parto normal e 180 dias para cesáreas), amamentação (até um ano após o parto), uso de alguns medicamentos, tatuagem ou piercing (mínimo um ano), vacinação (de acordo com o tipo de vacina), transfusão de sangue (mínimo um ano), extração dentária (sete dias), anemia e cirurgia. O intervalo mínimo entre uma doação e outra é de dois a três meses.



"A doação de sangue é um ato de solidariedade importantíssimo e nós da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos estamos muito felizes em conseguir ampliar essa campanha este ano e levá-la para oito novos hospitais de mais quatro municípios do estado do Rio", afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Matheus Quintal.



Confira onde doar:



HEMONÚCLEO DE BARRA MANSA

Rua Pinto Ribeiro, 205 - Anexo Santa Casa - Barra Mansa

Horário: segunda a sexta - 07 às 11h



HEMOCENTRO - REGIÃO DOS LAGOS

Rua Barão do Rio Branco, 88 - Passagem - Cabo Frio

Horário: segunda a sexta - 08 às 17h



CENTRO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA

Rua Cirilo, 183, Juscelino - Mesquita

Horário: segun a quarta - 07 às 16h; sábado - 08 às 12h



CLÍNICA DE HEMOTERAPIA DE NITERÓI

Rua Almirante Teffe, 594 - Centro - Niterói

Horário: segunda a sábado - 07 às 18:30



CLÍNICA DE HEMOTERAPIA DE NITERÓI - HEMONIT

Av. Marque de Paraná,303, térreo, Centro - Niterói

Horário: segunda a quarta - 07 às 15h; quinta e sexta - 07 às 12:30h



BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU

Av. Duque Estrada Meyer, 953 - Posse - Nova Iguaçu

Horário: segunda a sexta- das 07 às 12h



BANCO DE SANGUE SANTA TERESA

Rua Doutor Paulo Hervê, 1130 - Bairro Bingen - Petrópolis

Horário: segunda a segunda - 07 às 18h



NÚCLEO DE HEMOTERAPIA CARDOSO FONTES

Av. Menezes Cortes, 3245 - Estrada Grajaú/Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Horário: Segunda a Sexta - 08 às 12h



HOSPITAL PEDRO ERNESTO - BANCO DE SANGUE HERBERT DE SOUZA

Rua Boulevard, 28 de Setembro, 109 - Vila Isabel - Rio de Janeiro

Horário: segunda a sexta - 08 às 15h



CLÍNICA DE HEMOTERAPIA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Rua Santa Luzia, 206 - Castelo - Rio de Janeiro

Horário: segunda a sexta - 7:30 às 16h



HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Av. Marechal Fontenelle, 1628 - Campo dos Afonsos - Rio de Janeiro

Horário: segunda a sexta - 07 às 11h



HEMONÚCLEO DE VOLTA REDONDA

Rua Nossa Senhora das Graças, 235 - Colina - Volta Redonda

Horário: segunda a sexta- 07 às 13h