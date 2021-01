Desde o início da pandemia, o município registrou 17.895 casos da doença. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 27/01/2021 19:32



CAMPOS - O município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, divulgou nesta quarta-feira (27), mais 260 novos casos confirmados da Covid-19 e mais três óbitos. Desde o início da pandemia, o município registrou 17.895 casos confirmados de Covid-19 e 15.955 recuperados.



O município está na Fase Amarela, ou seja, nível 3 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais. A orientação da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde é que a população deve seguir as recomendações de distanciamento social, evitando ambientes com aglomerações, manter os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos, usar máscara e álcool 70%.





Boletim Coronavírus - 27/01/2021

Publicidade



Confirmados: 17895

Recuperados: 15955

Óbitos confirmados: 648

Síndrome Gripal (SG): 44009

Número de internações com Síndrome respiratória aguda grave (SRAG): 2687