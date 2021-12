Em protesto contra a falta de ônibus, manifestantes interditam BR-356 em Campos | Campos | O Dia

Há cerca de dez dias, região deixou de ser atendida pelo transporte público municipal, feito somente por vans desde a última segunda (27) - Letycia Rocha - Silvana Rust/Terceira Via

Há cerca de dez dias, região deixou de ser atendida pelo transporte público municipal, feito somente por vans desde a última segunda (27) - Letycia RochaSilvana Rust/Terceira Via

Publicado 29/12/2021 14:20

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A rodovia BR-356, que liga Campos dos Goytacazes à Itaperuna, no Norte Fluminense, foi interditada durante um protesto de moradores na manhã desta quarta-feira (29). Manifestantes de Três Vendas, Sapucaia e Estrada da Boa Vista, no município campista, exigem uma solução para a falta de ônibus no local. Em 48 horas, esse foi o segundo ato registrado.

Na altura do km 118, em Três Vendas, aproximadamente 100 pessoas estiveram no local e atearam fogo em galhos e pneus, além de impedir o tráfego nos dois sentidos da pista. As polícias Rodoviária Federal e Militar acompanharam as ações.

Representantes do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) foram até o protesto por volta das 11h e dialogaram com os moradores. Segundo eles, uma decisão judicial que autoriza a circulação dos coletivos deve ser publicada ainda nessa quarta, por volta das 15h. A pista começou a ser liberada, conforme a PRF, por volta do meio-dia.

Há cerca de dez dias, a região deixou de ser atendida por ônibus do transporte público municipal, passando a ser realizado apenas por uma van, após a manifestação na segunda (27), com tarifa de R$ 5. A dificuldade na locomoção, segundo manifestantes, já causou até demissão.

O IMTT disse, em nota, que está ciente dos protestos e providenciou que vans atendam a demanda da localidade, além de notificar e multar a empresa pelo descumprimento da determinação do Instituto.

Em edição suplementar ao Diário Oficial do Município, na segunda, o IMTT notificou a Empresa Rogil, determinando que “RETORNE IMEDIATAMENTE o atendimento das seguintes linhas: Rodoviária X Três Vendas Via Sapucaia; Rodoviária X Santa Cruz; Rodoviária X Itereré; Rodoviária X Rio Preto Via Itereré; Rodoviária X Rio Preto Via Deserto; Rodoviária X Lagoa de Cima; Rodoviária X Imbé Via Lagoa de Cima; Rodoviária X Serrinha; Nova Brasília X Bela Vista Via Parque Imperial e UENF X Centro X Shopping Estrada”, sob pena de possibilidade de suspensão da ordem de serviço".