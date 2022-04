Covid adia palestra de Bernardinho em Campos

Palestra dele seria realizada nesta terça-feira (11), no Teatro Municipal Trianon - Letycia Rocha - SESC RJ

Publicado 07/01/2022 09:28

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Após ser diagnosticado com Covid-19, o campeão olímpico de vôlei, Bernardinho, teve a presença adiada para o dia 8 de março. A palestra do campeão olímpico de vôlei, Bernardinho, durante o Fórum do Empreendedor, em Campos dos Goytacazes, precisou ser adiada após um teste positivo para Covid-19.

Bernardinho era presença confirmada nesta terça-feira (11), no Teatro Municipal Trianon, com o tema “A cultura da excelência”, encerrando o evento, que começou no dia 13 de dezembro com a gestora esportiva e ex-nadadora, Patrícia Amorim, com o tema “Inspirando mulheres a vencer desafios” e seguiu no dia 20 com o treinador da Seleção Brasileira Sub-21, Giovane Gávio, com a palestra “Vencendo desafios”.

O evento é uma parceria da Prefeitura de Campos e o Sesc RJ. Bernardinho seria o primeiro a participar do Fórum no dia 1º de dezembro, mas a presença teve que ser adiada também por questões envolvendo a saúde dele. Bernardinho ministra palestras motivacionais pelo país, onde conta sua experiência vitoriosa como técnico à frente da Seleção Brasileira de Vôlei.



Bernardinho é treinador do Sesc RJ Flamengo (feminino) e da Seleção Francesa (masculino) de Vôlei. Para participar da palestra de Bernardinho, os interessados devem retirar os ingressos gratuitos. O link para as inscrições será divulgado próximo ao evento. O evento, que faz parte do Plano de Retomada Econômica do município, tem o apoio da Inter TV Planície e da Folha da Manhã. O objetivo do evento é motivar os profissionais no cenário de retomada econômica, após a fase mais crítica e restritiva da pandemia da Covid-19.



As palestras são voltadas para empresários, trabalhadores do comércio e empreendedores locais. “Em todas as palestras do Fórum, os atletas estão trazendo experiências que viveram no esporte e que podem ser aplicadas nos negócios. Após cada palestra, temos especialistas da nossa região participando da mesa redonda”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcelo Mérida.