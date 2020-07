Samsung confirma cinco lançamentos em vídeo

O aguardado Galaxy Unpacked 2020, evento on-line em que a Samsung divulgará seus novos dispositivos mais avançados, ganhou um teaser oficial de divulgação que confirma alguns rumores.

Em apenas 30 segundos, a sul-coreana dá sinais do que esperar, na quarta-feira da próxima semana (5), dos equipamentos, ainda que mostrando apenas silhuetas e o processo de desenvolvimento. Pelo vídeo, é possível constatar a presença da nova linha Galaxy Note 20 , o dobrável Galaxy Z Fold 2 , as novidades do relógio inteligente Galaxy Watch 3, os headphones Galaxy Buds Live e o tablet Galaxy Tab S7.

Algumas dúvidas permanecem, como as variações nas linhas Tab S7 e do Note 20. No caso do tablet, é possível que ele saia de fábrica em versões de 11 e 12,4 polegadas – as duas trazendo compatibilidade com a rede 5G.