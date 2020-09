Motorola anuncia oficialmente dobrável Razr 5G

Inspirado nos antigos celulares com flip, a Motorola anunciou hoje o novo Razr 5G. O design é um aprimoramento da versão 2019, mas o novo conta com conectividade 5G e traz avanços na parte do hardware.

Entre as mudanças, vale destacar que o leitor de impressão digital, que ficava no "queixo" do dispositivo, foi transferido para a parte traseira, tornando-o menor. Mesmo assim, a tela pOLED aberta continua com 6,2 polegadas, enquanto o display secundário mantém a medida de 2,7 polegadas. Ele também está mais fino e mais leve, pesando 192 gramas – o anterior pesava 205 gramas.

Única na parte traseira, a câmera principal possui um sensor Samsung ISOCELL Bright GM1 de 48 MP, com abertura de f/1.7. Na frente, o sensor é de 20 MP (f/2.2). Essa configuração permite a gravação em 4K a 30 fps ou Full HD a 60/30 fps. Ele também traz o modo câmera lenta com Full HD, a 120 fps.

Por dentro, o chipset é o Snapdragon 765G e a memória RAM subiu de 6 GB para 8 GB, enquanto o armazenamento interno dobrou – de 128 GB para 256 GB. O modelo anterior vinha apenas com eSIM, e o Razr 5G passa a incluir entrada para um cartão nano SIM. Já a bateria vai para 2.800 mAh, com suporte a carregamento rápido de 15 W. O Razr 2019 possui apenas 2.510 mAh.

Com previsão de chegada ao mercado global a partir da segunda metade de setembro em três cores, bronze, azul e cinza, o Motorola Razr 5G tem um preço sugerido de US$ 1.399 – aproximadamente R$ 7.400, na conversão direta.

Sem previsão ainda para o lançamento no Brasil, para efeito de comparação, a primeira geração desse celular foi lançada por US$ 1.500 nos Estados Unidos e anunciada por aqui a R$ 8.999.