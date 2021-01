Por O Dia

Publicado 07/01/2021 00:00

A CCR NovaDutra reforça durante todo o mês de janeiro a campanha Dirija com Responsa. Revise sempre seu veículo, que tem como objetivo orientar os motoristas sobre a importância de realizar a revisão veicular periodicamente. A campanha segue com dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5 NovaDutra e frases educativas nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) ao longo dos 402km da via Dutra.

Entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro de 2021, feriado prolongado de Ano Novo, a CCR NovaDutra realizou 2.651 atendimentos a motoristas na via Dutra, a maioria deles - 1.102 - por problemas mecânicos. Entre os problemas atendidos pela equipe operacional da concessionaria estão: pneu furado (com 324 atendimentos), pane seca (com 123 atendimentos), superaquecimento do motor (com 103 atendimentos), bateria descarregada (com 55 atendimentos) e pane elétrica (com 39 atendimentos).

Por esse motivo, a concessionária segue com a orientação para que os motoristas revisem sempre o seu veículo.

Pista molhada

Em função do período de chuvas de verão, dentro do mês de janeiro, a CCR NovaDutra orienta os motoristas sobre os cuidados ao dirigir com pista molhada. "Calma, prudência e muito cuidado são fundamentais na hora de dirigir com pista molhada. Reduzir a velocidade, acender os faróis, aumentar a distância em relação ao veículo da frente e não frear de forma brusca são cuidados que precisam ser adotados", explica Virgílio Leocádio, Gestor de Atendimento da concessionária.

Para orientar os motoristas sobre os cuidados necessários para dirigir com pista molhada, estão programadas ações na CCRFM, com veiculação de spots com dicas de segurança e mensagens nos PMVs.

Em caso de emergência, as equipes operacionais podem ser acionadas por meio dos 804 telefones de emergência instalados a cada quilômetro nos dois sentidos na rodovia ou pelo Disque CCR NovaDutra: 0800 0173536.