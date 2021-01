Por O Dia

Publicado 07/01/2021 00:00

No próximo sábado (9) será realizada, no Salutaris Espaço Terapêutico, em Jacarepaguá, a 1ª edição do Ambulatório de Possibilidades da Trama Terapêutica, iniciativa que visa a facilitar o acesso do grande público a terapias diversas e, segundo os organizadores, "coloca o bem-estar do indivíduo em primeiro plano".

Durante o evento, que acontece das 9h às 15h, haverá uma equipe de profissionais de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) e Processos Corporais de Access com agenda aberta para atendimento a preços populares. O agendamento deverá ser feito através do WhatsApp.

Entre as terapias oferecidas estão Auriculoterapia, Quick Shiatusu, Reflexologia Podal, Ventosaterapia, Florais (Bach e Minas) e Radiestesia, Barra de Access e outros processos corporais, Facelift, MTVSS, Supressão de Células Gordurosas e Mimetização Biomimética. Ainda segundo os organizadores, o evento seguirá todos os protocolos sanitários necessários à segurança dos clientes e equipe.

Segundo a psicóloga Luciana Guedes, estas práticas integrativas e complementares são abordagens terapêuticas que atuam como prevenção e tratamento para diversos tipos de transtornos, sejam físicos ou emocionais. "Já se tem comprovação científica destes benefícios. Inclusive o SUS já disponibiliza tais técnicas em alguns serviços públicos como parceiras aos tratamentos da medicina convencional", informa.

Ela também pontua outros processos corporais que tem conquistado espaço no setting de cuidados: os processos corporais de Access. "Um deles, muito divulgado, são as Barras de Access. Tal técnica trabalha com toques sutis em 32 pontos localizados em nossa cabeça, responsáveis por pontos de vista fixos e geradores de padrões comportamentais e reações programadas. Ao serem tocados, produzem mudanças nas ondas cerebrais, favorecendo o acesso à consciência, liberando o fluxo energético acumulado", diz.