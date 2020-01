A evolução humana

Como saber o grau de evolução de uma pessoa? Para ajudar a responder esta pergunta, apresentamos hoje uma história da tradição Sufi, o ramo místico do Islã: “Um homem perguntou a um instrutor espiritual a respeito dos três estágios do Caminho.



Ele respondeu: ‘Vá e bata em cada um dos três homens que você vê sentado ali’. Ele foi e bateu no primeiro; o homem saltou na ponta dos pés e lhe bateu de volta.

Ele bateu no segundo; o homem corou, fez menção de que iria se levantar, cerrou os punhos, mas se conteve. Ele bateu no terceiro; o homem nem deu atenção.



‘O primeiro’, disse o instrutor, está na Lei; o segundo, no Caminho; o terceiro, na Verdade’.”



Esta história consta do livro As Sete Grandes Religiões, de autoria de Annie Besant. São elas: Hinduísmo, Zoroastrismo, Budismo, Cristianismo, Islamismo, Jainismo e Siquismo. A autora mostra os aspectos essenciais de cada uma dessas tradições, contando resumidamente a história de seus fundadores e mostrando como e por que esses ensinamentos foram transmitidos ao mundo, com algumas variações, a

fim de atender às necessidades de cada povo, em seu particular processo evolutivo.



Independentemente de nosso credo religioso, que possamos dedicar um minutinho de nosso dia para pensar na paz mundial e num convívio mais fraterno entre todos os seres deste planeta. Comecemos bem o ano.

Podemos. Vamos!