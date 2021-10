Bispo17out - ARTE O DIA

Publicado 17/10/2021 06:00

A doença é um estado que atinge as funções físicas ou mentais de uma pessoa. A doença pode ser provocada por fatores externos ou internos; enquanto aqueles estão relacionados ao ambiente, estes, os internos, ao próprio organismo. Algumas doenças podem ser evitadas com alimentação saudável e prática de exercícios físicos, mas a maioria das enfermidades é mesmo uma incógnita. Normalmente, é difícil saber como foi que pegamos um resfriado, ou por que a cabeça da gente dói.



Algumas doenças são hereditárias, outras são contraídas no ventre materno (congênitas), e existem ainda aquelas que são adquiridas durante a vida, desde as mais brandas até as que causam a morte. Uma doença pode ser desencadeada por problemas genéticos, por organismos patogênicos como vírus e bactérias, por fatores emocionais, e, em alguns casos, por fatores completamente desconhecidos. O típico, um caso em um milhão.



Ficar completamente imune às doenças é utopia. Dizem que a doença é como o preço de um aluguel que se paga por morar em um corpo. De toda forma, cada indivíduo foi criado por Deus de forma exclusiva e por essa razão cada organismo é único e reage de forma diferente. Nem sempre o que funciona para um, funciona para todos. É por isso que os médicos criticam tanto a automedicação.



De acordo com estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), hipertensão, Alzheimer, diabetes, AVC e câncer permanecem entre as principais causas de morte no mundo. Entre as vilãs estão também as doenças psicossomáticas como a depressão. Que são aquelas causadas por problemas emocionais e que refletem no corpo, ou seja, um sofrimento psicológico que causa ou agrava uma doença física. Geralmente, nenhum exame laboratorial ou de imagem é capaz de revelar características físicas que apontem a causa da aflição.



Como não é possível nos prevenir de tudo, e não podemos fugir das doenças ocasionais, pelo menos as emocionais podem e devem ser combatidas. Um estudo da Associação Médica Americana descobriu que o estresse é um fator que faz parte de 75% de todas as doenças e moléstias de que as pessoas sofrem. Atitudes como respeitar seus limites, evitar agir por impulso, ser flexível e viver um dia de cada vez podem ajudar muito.



Ainda não inventaram uma fórmula mágica para se ter uma saúde absoluta, mas, na Bíblia, existem receitas poderosíssimas que quero compartilhar aqui: “O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos” (Provérbios 17.22).



Também não posso deixar de citar Provérbios 3.5-8, que diz: “Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos”. Deus te abençoe!

Bispo Abner Ferreira