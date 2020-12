Deputado estadual Renan Ferreirinha (PSB) assumirá a Secretaria de Educação do governo Paes Divulgação

Por Thiago Gomide

Publicado 08/12/2020 09:06 | Atualizado 08/12/2020 10:30

O deputado estadual Renan Ferreirinha estava em casa, acompanhando o suado jogo entre Flamengo e Racing, pela Libertadores, quando o celular tocou. O identificador de chamadas entregou quem era. Número devidamente registrado. Com olhos na tevê e ouvidos atentos, recebeu o convite do vascaíno Eduardo Paes para ser o novo secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro. O rubro-negro, em instantes, se despediria da competição que vencera em 2019. O flamenguista de 27 anos, em instantes, aceitaria o maior desafio da intensa carreira.



Nas redes sociais, inúmeros nomes eram especulados para o cargo. Campanhas foram organizadas informalmente (algumas nem tanto) para professoras e professores. Tudo muito natural, entenda-se. A rede pública de educação do município movimenta dezenas de milhares de profissionais, 650 mil estudantes e milhões de familiares. São mais de 1500 unidades de ensino, espalhadas por todos os cantos do Rio de Janeiro. É impossível não conhecer alguém que vive ou viveu do serviço ofertado pela SME carioca. A pessoa no comando da pasta mexe, de uma forma ou outra, com a trajetória dessa verdadeira nação.



Publicidade

Ferreirinha sabe bem o peso do que assumiu. Nascido em São Gonçalo, filho de professora, desde os 19 anos vem desenvolvendo projetos que debatem e apresentam soluções para o ensino no Brasil. Já criou plataforma de financiamento coletivo, estudou em Sobral (município exitoso em índices educativos no interior do Ceará) políticas bem-sucedidas de aprendizagem, participou de incontáveis fóruns e até lançou um mapa sobre os gargalos que a área enfrenta no país. Não caiu de paraquedas. Elegeu-se em 2018 com muitos votos de professoras e professores. Logo no início do mandato se tornou figura presente na Comissão de Educação do Estado. É um dos líderes do movimento "Mapa Educação".



*



Coisas do Rio – Com 19 anos, o senhor lançou “Formigueiro”, plataforma de financiamento coletivo voltado para Educação. Qual projeto pode ser destacado como um bom exemplo?

Renan Ferreirinha – “Formigueiro” é experiência incrível que aconteceu na minha vida. Eu comecei com amigos em 2013. Foi a primeira plataforma de financiamento coletivo no Brasil completamente voltada para Educação e financiou mais de 70 projetos ao redor do país, em diferentes estados. O projeto que mais me chamou atenção e que tenho muito orgulho de ter ajudado foi em Quixelô, interior do Ceará, com o professor de educação física Gilberto. Ele criou uma escolinha de futebol que funcionava no contraturno e que era acompanhada de um projeto de reforço escolar. Só podia fazer parte da escolinha de futebol se você tirasse nota acima de seis ou se você estivesse também inscrito no programa de reforço escolar que eles ofereciam no contraturno. Era um incentivo também para aqueles que estavam tendo dificuldade escolar pudessem fazer. Eles precisavam de ajuda para comprar livros, carteiras, materiais para a escolinha, cone, bola, e nós ajudamos esse projeto.

Publicidade

CdR – Em 2014, o senhor ficou um período em Sobral, no Ceará, vendo de perto e estudando as políticas educacionais do município. Qual foi a ação desenvolvida em Sobral que lhe chamou muita atenção?



RF – Eu fiz um estágio de verão em Sobral, no Ceará, onde trabalhei na Secretaria Municipal de Educação. Foi uma experiência fenomenal. Sobral é um grande caso de sucesso da educação brasileira, referência internacional na educação pública de qualidade, principalmente na alfabetização. Eles têm um programa de alfabetização na idade certa que deu muito certo, que expandiu para todo estado do Ceará e até para o Brasil. Destaco alguns fatores que transformaram a educação de Sobral, mas queria dar um foco principal no empoderamento nos diretores escolares. Os diretores são entendidos como líderes de suas escolas através de gestões democráticas, mas eles contam com apoio constante da Secretaria Municipal para ações que vão desde formações continuadas de professores, avaliação de aprendizagem dos alunos de uma maneira periódica (...), dando tempo para o diretor focar no que é o principal, que é a gestão pedagógica da escola, que é focar no pedagógico. Isso é muito importante e fez uma imensa diferença em Sobral.



Publicidade

CdR – O "Mapa do Buraco", criado em 2014 também pelo senhor, apontou os principais buracos da educação brasileira. Quais são os principais gargalos?



RF – O “Mapa do Buraco” é um manifesto que eu e amigos escrevemos e lançamos também em 2014. O “Mapa” apontou os principais gargalos e desafios da educação brasileira e apontou algumas saídas para os mesmos baseado em experiências nacionais que deram certo na educação. Entre os principais gargalos que nós apontamos está, primeiro, um desafio do déficit de aprendizagem no Brasil. Não basta nossas crianças e jovens estarem nas escolas, elas precisam também aprender muito bem nas escolas, e nós avançamos muito no acesso à educação, mas precisamos melhorar muito a qualidade do ensino. Segundo grande desafio é atratividade da carreira docente. Nós precisamos, enquanto sociedade, dar mais incentivos para as pessoas que querem ser professores. Isso precisa ser discutido. Vários países ao se desenvolverem valorizaram muito a carreira docente. Isso vai desde uma valorização financeira a uma valorização moral perante à sociedade. Um terceiro elemento que destaco é a baixa conexão entre diferentes redes de ensino. O que acaba existindo no país são ilhas de excelência de educação que se comunicam pouco com outras redes, então a gente precisa fomentar uma cultura de colaboração na educação, onde aqueles que sabem fazer possam ajudar aqueles que estão tendo mais dificuldade, e assim a gente (possa) crescer não só com casos isolados, mas com equidade, melhorando a qualidade nosso ensino.



CdR – Qual educador ou educadora o senhor considera referência?



Publicidade

RF – Tenho muitas referências de educadores e educadoras, mas destacaria Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Magda Soares, uma grande referência em alfabetização.





A coluna deseja muita sorte nessa etapa.

Publicidade

*

Darcy, Anísio e Magda

Publicidade

A MultiRio, Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à Secretaria Municipal de Educação do Rio, tem vários programas contando as vidas e obras de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Magda Soares.

Clica aqui para ouvir um podcast sobre Anísio Teixeira, expoente do movimento Escola Nova e do Manifesto dos Pioneiros da Educação.

Publicidade

*

Mapa da Educação



Publicidade

O manifesto "Mapa do Buraco" originou o "Movimento Mapa Educação", que trabalha para garantir que todas as crianças e jovens brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade.



Quer saber mais? Clica aqui

Publicidade

*

Colégio Militar e Harvard



Publicidade

Renan Ferreirinha cursou o Ensino Fundamental e o Ensino Médio no Colégio Militar. Aos 19 anos, foi para Harvard, com bolsa.



O site do novo secretário é esse

Publicidade

*

Talma Suane

Publicidade

Renan Ferreirinha irá substituir a professora Talma Romero Suane, que, por muito tempo, foi diretora da Escola Municipal República do Peru, no Méier.

*

Publicidade

Coluna dedicada à memória de Aura Liane, professora com forte trajetória na luta contra a violência nas escolas. Ela faleceu ontem (07), aos 54 anos.