Comte: prioridade para alunos que vão fazer o Enem em 2021 Divulgação/Alerj

Por Thiago Gomide

A carreira do professor Comte Bittencourt (Cidadania) é marcada pela educação. No universo privado e público. No legislativo e no executivo. Foi secretário de Educação de Niterói, período que investiu em tecnologia. Durante 16 anos foi presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.



Em setembro de 2020, no meio da pandemia e com o ex-secretário acusado por suspeita de corrupção, foi convidado para assumir a secretaria estadual de Educação do Rio de Janeiro. Na época, "Coisas do Rio" revelou que ele daria sim ao convite do governador em exercício Cláudio Castro e listou 8 desafios que ele teria logo de cara.

Publicidade

Na primeira entrevista à coluna, procuramos fazer com que Comte Bittencourt olhasse 2021, ano que promete uma lista ainda mais extensa de enfrentamentos, como, por exemplo, capacitação de professores, aumento do número de estudantes, acesso remoto e produção de conteúdos, volta às aulas e realização de concursos.



***



Publicidade

Coisas do Rio – Quais são os desafios da Secretaria estadual de Educação em 2021?



Comte Bittencourt – Nós temos um grande desafio porque primeiro passa por toda essa questão da Covid. Nós temos que seguir rigorosamente um alinhamento com as autoridades sanitárias e de saúde, para que a gente possa ter a possibilidade de um reinício de atividade presencial. O país ficou mais desigual após a pandemia. Se antes éramos desiguais, agora ficamos mais ainda, porque se negou acesso ao conhecimento através da educação para uma quantidade enorme de crianças, que por limitação orçamentária ou não têm o dispositivo ou, quando têm o chip, não têm um horário ilimitado. Os programas de aulas remotas ficaram muito comprometidos no Brasil todo. Mesmo as escolas de poder aquisitivo e que tiveram acesso às aulas remotas logo no início tiveram comprometimentos no ano de 2020.



Publicidade

CdR – E quais são os planejamentos para ultrapassar esses desafios?

CB – Temos dois planejamentos a partir de fevereiro. O plano A é o plano híbrido, fazendo rodízios das turmas no presencial entre as semanas, de forma que a cada 15 dias eles tenham acesso presencialmente à todas disciplinas do currículo. Na alternância, eles vão ter material impresso, aulas online e nós estamos adquirindo um link patrocinado, para que você (estudante) tenha acesso ilimitado no link. Isso vai permitir aulas online, vai permitir acesso ilimitado no link, sem usar a conectividade dele.

Publicidade

CdR – E o plano B?



CB – Só o remoto, sem o presencial, caso seja essa determinação das autoridades sanitárias.



Publicidade

CdR – De qualquer maneira, a Secretaria de Educação do estado precisa de um corpo docente capacitado para essa realidade. Como está funcionando a capacitação das professoras e dos professores?



CB – O aprendizado de 2020, esse desafio colocado com a quarentena escolar longa, fez com que os educadores da Educação Básica definitivamente embarcassem nas suas práticas pedagógicas o uso das ferramentas, coisa que antes da pandemia era muito limitado. Só para você ter uma ideia: pesquisas indicam que 82% dos professores, no Brasil, que atuam na Educação Básica nunca tinham dado uma aula remota antes da pandemia. Depois desse período longo, 72% deles entendem a importância da tecnologia em suas práticas pedagógicas. Apesar de todo o drama que a Covid nos impôs, a educação brasileira saiu fortalecida nos usos de tecnologias e a escola se aproximou do século XXI.



Publicidade

CdR – Mas terá capacitação?



CB – Nós estamos entrando com cursos online, de curta duração, para uso de plataformas digitais. Isso para 45 mil professores da nossa rede. Os professores vão poder se inscrever gratuitamente e aprender ou se qualificar ainda mais no uso dessas ferramentas remotas.

Publicidade

CdR – No dia 15 de setembro, quando o senhor estava perto de aceitar o convite para ser secretário estadual de Educação, escrevi que um dos seus desafios era o número de estudantes que iria crescer, fruto dos problemas econômicos. Como está esse cenário para 2021? Já há números?



CB – Nós estamos preparados para isso. Estamos, nesse momento, na fase de novas matrículas. Acabamos a renovação no dia 3 de dezembro. Toda ela online. Foi a melhor renovação da história da rede. Tivemos 503 mil matrículas de renovação. Número recorde. Isso foi surpreendente. Agora nós estamos, coordenados pelo Viva Rio, articulados com uma série de outras entidades da sociedade civil, com plataforma da UNICEF (...) fazendo uma busca ativa a partir de janeiro, na região metropolitana, com agentes sociais visitando, em casa, alunos que não fizeram a renovação da matrícula. Não quero deixar nenhum aluno para trás.



Publicidade

CdR – Vai ter concurso em 2021?

CB – O governador já liberou e terá concurso em 2021. Só para magistério. Vamos trabalhar nossa planta de carências de disciplinas e regiões. Vamos abrir no começo do ano para que, no meio, possamos receber esses professores.



Publicidade

*

"Tempo para Escola na Pandemia"

Publicidade

A pesquisa que o secretário Comte Bittencourt se referiu foi essa da FGV, coordenada por Marcelo Neri.

*

Publicidade

Inscrições para os cursos?

Todas as informações são encontradas no site da Secretaria estadual de Educação.

Publicidade

*

Agradecimento

Publicidade

Na curta entrevista, Comte Bittencourt repetidamente falou dos servidores e equipes das escolas, em especial nesse período ( sempre turbulento) de renovação de matrículas.

"Quero elogiar as equipes das escolas que fizeram uma primeira buscativa dentro do planejamento estratégico para recuperar todos os alunos em 2021", disse.

Publicidade

Que fique registrado o carinho da coluna com as amigas e amigos da rede estadual pública de ensino.

*

Publicidade

Tamanho da rede estadual



São mais de 1200 colégios e cerca de 700 mil estudantes e 80 mil funcionários.

*

Publicidade

Por falar no Cidadania e na Educação



O psicanalista e professor Eliseu Neto (Cidadania), que já atravessou a cultura nacional, consultorias na área de educação em diversos municípios e há mais de dez anos forma professores e estudantes para o mundo do trabalho, é nome que vem circulando nos corredores do terceiro andar do Centro Administrativo São Sebastião.



Publicidade

Eliseu Neto foi consultor do programa "Escolher Dá Trabalho", produzido pela MultiRio, em 2011. O apresentador era o talentoso Hugo Germano.



Novidades podem pintar por aí.

Publicidade

*

Prêmio Band Inspira Rio

Publicidade



Hoje (17), às 20h, a Band transmite ao vivo, no canal da rádio BandNews FM Rio no YouTube , a primeira edição do Prêmio Band Inspira Rio, que vai eleger projetos e personalidades que se destacaram em 2020.

Golaço de começo de gestão de Cláudio Giordani, diretor geral da Band no Rio de Janeiro, e André Marini, responsável pelo comercial do grupo. A apresentação é do tricolor e diretor nacional de jornalismo da Band Rodolfo Schneider e Mariana Procópio.

Publicidade



Mais informações? Clique aqui